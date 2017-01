Verscheurd door het Dream Team van Simpson

Eigenlijk een doodzonde dat de documentaire zo is weggemoffeld

Forensisch onderzoekers en LAPD-agenten werden in open court en onder enorme media-aandacht verscheurd.



Geen mogelijkheid werd geschuwd de rechtszaak af te doen als rassenkwestie - een zeer gevoelig item in het Los Angeles van de jaren negentig. Dat kreeg regisseur Edelman allemaal voor niets, in die zin is het verhaal better than fiction, maar de manier waarop hij het twintig jaar later met vrijwel alle nog levende betrokkenen in perspectief zet, is magistraal. En ja, daar is geduld voor nodig.



Het OM wordt keihard veroordeeld voor het beroemde moment waarop blijkt dat Simpson de bebloede handschoen die op het plaats delict werd gevonden, niet past. 'It was doomed to fail. Don't ask a question to which you don't know the answer.' Het bracht advocaat Johnnie Cochran zijn 'If it doesn't fit, you must acquit.'



Eigenlijk een doodzonde dat de documentaire - een belangrijke Oscarfavoriet - zo is weggemoffeld op de late avond en in vijf delen is geknipt. Vanavond het laatste deel, maar liever zou Lips een bindend kijkadvies geven: tot de 15de staat de volledige 7,5 uur op de VPRO-website.



