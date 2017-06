Van Kooten over tegenspeelster: 'We kunnen lekker clashen'

Het is fijn als je elkaar de waarheid kunt vertellen en kunt uitdagen René van Kooten

Met zijn tegenspeelster Lone van Roosendaal heeft hij uitvoerig gerepeteerd. Van Kooten: "Dit is de vierde productie waarin we samen spelen. Tot half mei stonden we in Into the woods. We repeteerden overdag voor The Bridges en gingen vervolgens met de auto naar een theater ergens in het land, voor Into the woods. Zo hebben we al rijdend veel scènes doorgesproken, en het ook uitvoerig gehad over de invulling van de personages. Dat is eveneens een belangrijk deel van het repeteren."



Felle discussies

"Lone is iemand die het uiterste van je vraagt. Wij kunnen lekker clashen en hebben felle discussies. Het is fijn als je elkaar de waarheid kunt vertellen en kunt uitdagen. Dat is ook nodig, want alle scènes die ik heb, speel ik met haar."



Van Kooten is gaandeweg van het musicalgenre gaan houden. "Ik kom uit een hardrockgroep, zing graag in bandjes, bezoek concerten en heb van huis uit niets met musical. Maar ik houd niet van hokjesdenken," verklaart hij.



"Vooral door de muziek ben ik toch van het genre gaan houden. Die van The Bridges of Madison County kan emoties losmaken en daardoor de intensiteit van het verhaal verhogen."



"Ik vind niet alle musicals te gek. Je kunt de ene ook niet met de andere vergelijken. Ik zou niet voor elk stuk auditie doen."



The Bridges of Madison County. Het Zonnehuis, Amsterdam-Noord. 3/6 t/m 2/7.