Van Gogh Museum zit Rijks op de hielen als populairste museum

Dat er nu een 'concurrentiestrijd' gaande is, betekent niet dat het Rijks het slecht doet. Sinds de heropening in 2013 weet het museum al jaren boven de twee miljoen bezoekers te trekken, het dubbele van wat het voor de verbouwing deed. In 2014, toen ook de Amerikaanse president Obama een bezoekje bracht, wisten zelfs 2,5 miljoen mensen het Rijks te vinden. Het verschil met het Van Gogh was toen nog zo'n 800.000 bezoekers.



Recordjaar

Afgelopen jaar was voor driekwart van de grotere musea in Amsterdam een goed jaar. Gemiddeld trokken zij ruim vijf procent meer bezoekers. Zeker tien musea spreken van een bezoekersrecord.



Uitschieters in het stijgende aantal bezoekers zijn het Joods Historisch Museum (dankzij de succesvolle tentoonstelling over Amy Winehouse), het Tropenmuseum en Foam. Het fotomuseum verwelkomde 20 procent meer bezoekers, onder meer dankzij de tentoonstellingen over fotograaf Helmut Newton en Chinese kunstenaar Ai Weiwei.