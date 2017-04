Van de Velde maakt film grootschalige fraude stadstoezicht Amsterdam

Dat vertelde hij zondagochtend in het NPO Radio 1-programma De Overnachting.



Van de Velde werkt nu aan het script, dat de voorlopige titel Parkeerbeheer: The Movie draagt. Stadstoezicht Amsterdam werd in 1997 enorm in verlegenheid gebracht toen bleek dat een groep geldophalers van parkeerbeheer in anderhalf jaar tijd zo'n zeven miljoen gulden (ruim drie miljoen euro) in kleingeld achterover had gedrukt.



Anonieme tip

De grootschalige fraude kwam niet aan het licht door interne controles, maar nadat de politie een anonieme tip had gekregen. De dieven werden uiteindelijk betrapt terwijl zij het kleingeld uit de parkeermeters aan het overladen waren in hun eigen auto.



De gemeente dacht het risico op fraude ondervangen te hebben doordat de cassettes waar het geld in viel, in theorie niet te openen waren door de ambtenaren van parkeerbeheer.



De fraudeurs pakten alleen maar automaten in de binnenstad, omdat die van mindere kwaliteit waren dan de automaten buiten het centrum. De dieven liepen tegen de lamp toen zij extra actief werden omdat stadstoezicht de automaten in de binnenstad ging vervangen.



Bram Fischer

Van regisseur Van de Velde gaat donderdag de nieuwe film Bram Fischer draaien. De film vertelt het waargebeurde verhaal van een Zuid-Afrikaanse advocaat die in de jaren zestig de verdediging van een groep kopstukken van het ANC op zich neemt.



Er is het blanke regime veel aan gelegen de groep als voorbeeld te stellen en te veroordelen tot de doodstraf. Gaandeweg de zaak komt Fischer voor lastige morele dilemma's te staan.



De hoofdrollen worden gespeeld door Peter Paul Muller, Antoinette Louw en Sello Motloung. De film werd vorige week bekroond met de publieksprijs op het Movies that Matter-festival in Den Haag.Photo id: 50289907