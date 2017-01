Twee Golden Globes voor Elle van Paul Verhoeven

Regisseur Paul Verhoeven had er niet op gerekend dat hij een Golden Globe zou winnen voor zijn Franse thriller Elle. ,,Het was echt een verrassing'', vertelde hij vlak na de uitreiking voor de camera van René Mioch. ,,Er was zoveel interesse voor de Duitse komedie Toni Erdmann, en de regisseuse is zo'n aardige vrouw. Natuurlijk dacht ik dat de prijs naar haar toe zou gaan, ik had het haar ook van harte gegund.''



De 78-jarige regisseur moest zichzelf 'bij elkaar rapen voor de microfoon, om me te herinneren wat ik moest zeggen'. ,,Hoeveel keren ik in mijn leven niet ben afgeserveerd, zowel hier als in Holland. Het is dan heel leuk om eindelijk een keer iets te krijgen.''



Uitbundig

Zowel op het podium als tijdens het interview prijst Verhoeven uitbundig zijn hoofdrolspeelster, Isabelle Huppert. De Franse actrice kreeg ook een Golden Globe, de eerste in haar lange carrière. ,,Het succes van de movie komt voor 80 procent van Huppert. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zó getalenteerd is. Zij is veel getalenteerder dan ik.''



Editor Job ter Burg, naast Verhoeven de enige andere Nederlander die aan Elle meewerkte, was niet van plan de uitreiking van de Golden Globes te gaan kijken. Maar een voorgevoel adviseerde hem toch wakker te blijven. ,,Het is heel raar om opeens stijf van de adrenaline te staan'', vertelt hij lachend tegen entertainmentfeed BuzzE. ,,Dit is vermoedelijk de grootste prijs die een film waar ik aan heb meegewerkt ooit heeft gewonnen.''



Ter Burg heeft kort sms-contact met Verhoeven gehad. ,,Ik heb hem gefeliciteerd, en ik kreeg een uitroepteken van hem terug. Als je gewonnen hebt, wordt er vermoedelijk van alle kanten aan je getrokken.''





Huppert

Elles hoofdrolspeler Isabelle Huppert won de prijs voor beste vrouwelijke actrice. In haar dankwoord zei ze: 'Dank dat ik als Franse actrice voor een film kan winnen van een Nederlandse regisseur hier in de Verenigde Staten.' Elle gaat over een vrouw die verkracht wordt in haar huis in Parijs. Verhoeven bedankte in Beverly Hills in zijn toespraak de jury van de Golden Globes omdat ze zich niet liet afschrikken door het moeilijke thema. 'Thanks for being so open minded.' Er was enkele weken geleden veel kritiek toen bleek dat Elle de shortlist van de Oscars niet had gehaald. Verhoeven sprak ook zijn uitgebreide dank uit aan hoofdrolspeelster Huppert.



De Nederlandse regisseur versloeg met zijn controversiële film onder meer de Duitse favoriet, de komedie Toni Erdmann. De 78-jarige Verhoeven was eenmaal eerder genomineerd voor een Golden Globe: in 1980 maakte Soldaat van Oranje kans op het beeldje. Toen viste Verhoeven achter het net. Het is de eerste speelfilm van de Nederlander in tien jaar tijd. De film ging eerder dit jaar in première op het fillmfestival van Cannes en werd ook daar zeer enthousiast ontvangen.