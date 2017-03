Turkse première toneelstuk Het Diner afgelast

Diederik Hummelinck die de rechten verkocht aan het gezelschap Istanbul Semaver Kumpanya, is daarover zondagochtend op de hoogte gesteld.



De opgegeven reden is dat het gezelschap in de "huidige ongelukkige omstandigheden" het niet aandurft een Nederlands stuk uit te brengen.



In een mail aan Hummelinck stelt een medewerkster van het gezelschap het nog steeds een geweldig script te vinden en dat de première wellicht in oktober is te plannen. "Niet alleen voor een theatergezelschap maar ook voor een land is alles erg onduidelijk," aldus de mail.