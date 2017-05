Tricky Trump is goud voor de Amerikaanse talkshows

Dankzij de chaos in het Witte Huis zijn de kijkcijfers van de talkshows flink gestegen. Toen Trevor Noah bij The Daily Show de immens populaire Jon Stewart opvolgde, zakten de kijkcijfers behoorlijk in, maar intussen is Noah helemaal in zijn element.



Ook het satirische programma Saturday Night Live kwam meesterlijk uit de hoek met Alec Baldwins imitatie van Trump, maar daar lijkt de ­satire inmiddels ingehaald door de werkelijkheid.



Al is de ­Sean Spicer-imitatie van Melissa McCarthy nog steeds een giller.



Maar de felste criticaster van Trump is John Oliver, die in Last Week Tonight ook de Republikeinen een veeg uit de pan gaf: "Trump is als een 5-jarig kind dat zit te poepen op de saladebar van een restaurant: je geeft de schuld niet meer aan de 5-jarige, maar aan de verantwoordelijken die het laten gebeuren."



