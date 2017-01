Tranen met tuiten over zo veel onrecht

Er was een tijd dat kinderen de koning te rijk waren als ze Michael Jackson of Madonna mochten imiteren in de Miniplaybackshow. Tegenwoordig verdringen ze zich voor een heel ander soort mini-bakshow: de CupCakeCup. Zaterdag was de finale.



Denk André van Duin of Martine Bijl in Heel Holland Bakt, maar dan nog knusser. Patissier Robèrt van Beckhoven zit ook hier in de jury, met al zijn stokpaardjes. Dus zijn ook in de cupcakes de smaken 'niet helemaal in balans', is het deeg niet altijd even goed 'op smaak gebracht' en wordt over het algemeen 'netjes gewerkt'.



Goed bedacht was dat de drie finalisten cupcakes zouden bakken voor premier Mark Rutte. Die wordt in februari vijftig en wil natuurlijk trakteren in de ministerraad.