Thrillerschrijver Felix Weber wint Gouden Strop

Felix Weber is het pseudoniem van Gauke Andriesse. Onder die naam schref hij vijf thrillers. Met De handen van Kalman Teller won hij in 2011 al eens De Gouden Strop. Tot stof is de eerste thriller die hij schreef als Felix Weber.



Het is het verhaal, geïnspireerd op een waargebeurde doofpoaffaire. Verzetsstrijder Siem Coburg leidt na de Tweede Wereldoorlog eenzaam leven, beschukdigd van collaboratie. Kort na de oorlog onderzoekt hij in opdracht van een boer, die hem in de oorlog heeft gered, de dood van diens gehandicapte zoon.



Die is onder verdachte omstandigheden overleden in een Limburgs internaat voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen. Tijdens zijn onderzoek ontdekt hij dat in het internaat het ene na het andere kind een onnatuurlijke dood sterft. En dan keren de geestelijken en de inwoners van het dorp zich tegen hem...