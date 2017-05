The Amsterdam Project en Schuldig maken kans op Nipkowschijf

Ook al zat Guy Clemens al in vrijwel elke andere dramaserie, je gelooft hem elk moment als Hans Knoop De jury over De Zaak Menten

Documentaireserie Schuldig van Sarah Sylbing en Ester Gould liet volgens het juryrapport goed zien dat de tijd nemen loont. Schuldig won al een aantal andere prijzen, zoals een Tegel en een TV-beeld. De serie die schuldproblematiek in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord behandelt is volgens de jury knap gecast en doordacht gemonteerd.



Meer Menten

De Zaak Menten is volgens de jury de beste dramaserie van het afgelopen jaar. "Ook al zat Guy Clemens al in vrijwel elke andere dramaserie, je gelooft hem elk moment als Hans Knoop." De jury ziet graag meer drama als De Zaak Menten, waarin casussen uit het verleden verteld worden. Ook acteur Als Greidanus wordt geloofd voor zijn rol.



Presentatrice Eva Jinek werd kwam met meerdere van haar programma's ter sprake tijdens het juryoverleg en krijgt daarom een eervolle vermelding. De jury, waarin mediajournalisten en -critici zitten, gaf documentairemaker Frans Bromet een oeuvreprijs.



De Zilveren Nipkowschijf wordt op 16 juni uitgereikt in het Ketelhuis in het Westerpark. Vorig jaar won de satirische nieuwsshow Zondag met Lubach.