Tegel voor docu Schuldig over Vogelbuurt in Noord

Schuldig, in november en december vorig jaar op televisie bij omroep Human, volgde in acht afleveringen schuldproblematiek in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. Het programma besteedde aandacht aan bewoners met financiële problemen maar volgde ook deurwaarders, schuldeisers, hulpverlening en de lokale politiek.



Dierenwinkeleigenaar Dennis van der Burg, een van de geportretteerden, werd landelijk bekend na een oproep in De Wereld Draait Door om aankopen bij zijn winkel op de Havikstraat.



Filmmaaksters Sarah Sylbing en Ester Gould kregen de prijs uitgereikt in de Haagse Koninklijke Schouwburg. De Tegel is een journalistieke prijs die sinds 2007 jaarlijks uitgereikt wordt.



De serie #inMolenbeek van NOS op 3, waarvoor verslaggever Mustafa Marghadi een maand in de beruchte Brusselse wijk woonde, won een Tegel in de categorie nieuwsverslaggeving.



AD-journalisten Ingrid de Groot wonnen een prijs voor hun berichtgeving over de DuPont-frabriek in Dordrecht. Maud Effting en Huib Modderkolk van De Volkskrant kregen een tegel voor hun interview met Michael Heemels, de voormalig woordvoerder van Geert Wilders.