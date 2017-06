Sven Sauvé nieuwe baas bij RTL

Hij volgt Bert Habets op, die onlangs mede-topman werd van RTL Group. Sauvé werkt al lange tijd in diverse leidinggevende functies bij het mediabedrijf. Habets is blij met de benoeming van de nieuwe topman.



"Sven beschikt over zakelijk inzicht, goed leiderschap en een uitgesproken gevoel voor toekomstige ontwikkelingen. Hij is zeer bekend met het bedrijf en het Nederlandse medialandschap.''



Sauvé heeft zin in zijn nieuwe functie. "RTL Nederland heeft de afgelopen jaren een ware transformatie doorgemaakt. Dankzij onze consumentgerichte strategie hebben we een sterke positie geclaimd tussen traditionele lokale spelers en nieuwe, vaak internationale, digitale spelers in.''



De nieuwe directeur wil deze positie verder uitbouwen bij het produceren van "de meest krachtige lokale content en het creëren van innovatieve advertentiemogelijkheden". "Ik ben trots dat ik dit mooie bedrijf met zijn getalenteerde medewerkers als CEO mag begeleiden bij dit dynamische proces.''



