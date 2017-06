Straatje van Vermeer is volgens kunsthistorici niet de Vlamingstraat

Het zou gaan om het huidige adres Vlamingstraat 40-42 in Delft. In het nieuwe nummer van het Tijdschrift voor historische geografie trekken kunsthistorici Gert Eijkelboom en Gerrit Vermeer (geen familie) deze theorie in twijfel.



Volgens hen berust het bewijs dat wordt aangevoerd op drijfzand en is nog altijd niet onomstotelijk aangetoond dat het schilderij een situatie afbeeldt die werkelijk heeft bestaan. Bij de reconstructie van de configuratie van stegen en huizen is volgens de historici selectief gebruikgemaakt van bronnen.



De locatie van Vemeers schilderij werd al eerder betwist, onder meer in 2016 door de Amerikaanse kunsthistoricus Benjamin Bistock. "Het is wellicht de moeite waard de discussie over de exacte locatie even te laten varen en onze aandacht nog eens te richten op het schilderij zelf," schreef oud-wethouder van cultuur van Amstelveen Rien Alink toen.