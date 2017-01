Ster Brimstone mag film niet zien op première in Tushinski

De nu 14-jarige Emilia Jones speelt in de film een meisje dat in een bordeel werkt. Maar de regels van de Kijkwijzer verbieden haar in de zaal te zitten als de western, die een keuring van 16 jaar en ouder heeft, wordt gedraaid.



Dat heeft distributeur Paradiso Films zondag laten weten. De Britse actrice, die dertien was toen de film werd opgenomen, zag Brimstone wel tijdens de wereldpremière op het festival van Venetië. Maar de Nederlandse regels op dit gebied zijn strenger.



Bioscopen kunnen een boete van vele duizenden euro's krijgen als iemand onder de zestien wordt toegelaten bij een film met een 'volwassen' keuring. "Er zitten nu eenmaal een paar scènes in die de film ongeschikt maken voor kinderen onder de zestien", stelt directeur Dirk de Lille van Paradiso.



"Maar het is jammer voor Emilia dat ze uitgerekend bij een film over sterke vrouwen na het applaus bij de aankondiging van de film de zaal uit moet. Ze wilde hem heel graag nog een keer zien in het prachtige Tuschinski-theater."



Borrel

Ook regisseur Martin Koolhoven vindt het "natuurlijk gek dat je je eigen werk niet mag bekijken. Emilia kan het heus wel aan. Maar ja, nu zal ze een borrel moeten nemen tijdens de film. Of mag dat ook al niet hier?"

De Nederlandse première vindt maandag plaats in het bijzijn van de andere vrouwelijke hoofdrolspeelster, Dakota Fanning, die speciaal voor de vertoning overvliegt uit Hollywood. Verder is ook componist Tom Holkenborg aanwezig.



Brimstone, dat vertelt over een demonische priester die het gemunt heeft op een onschuldige vrouw, draait vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen. Nederland is, na een aantal festivalvertoningen, het eerste land ter wereld waar de film voor gewoon publiek te zien is.



Het NICAM, de organisatie die toezicht houdt op de Kijkwijzer, was zondag niet voor commentaar bereikbaar.