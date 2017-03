Smartify herkent alle schilderijen in het Rijksmuseum

Dankzij slimme software herkent Smartify direct een schilderij wanneer je je camera erop richt. In beeld verschijnt automatisch meer informatie over het schilderij en de maker. De gescande schilderijen worden daarnaast opgeslagen, zodat je een eigen verzameling van favoriete werken kunt bijhouden.



De app wordt officieel pas in mei gelanceerd, maar is nu al te gebruiken. Volgens de makers zijn alle schilderijen uit het Rijksmuseum er in terug te vinden, net als die uit de Wallace Collection in Londen. Uit het Louvre in Parijs en het Metropolitan Museum of Art in New York is een selectie werken toegevoegd.



Database

Uiteindelijk wil de Britse start-up schilderijen uit alle musea wereldwijd toevoegen aan de app. Musea die hun database met schilderijen beschikbaar stellen, krijgen in ruil daarvoor informatie van de gebruikers van Smartify. Zij kunnen hierdoor zien welke schilderijen zoal bekeken worden in de app.



Het Rijksmuseum heeft al een eigen app waarin de gegevens van ruim 200 werken uit de collectie terug te vinden zijn. De juiste informatie is te vinden door het nummer naast het schilderij in te toetsen in de app.



Smartify is op dit moment alleen beschikbaar voor iOS.