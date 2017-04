Skateboardheld Tony Hawk toont tricks in de Marnixstraat

Skateboarders in de Marnixstraat stonden een paar dagen geleden ineens naast een held: oud-wereldkampioen skateboarden Tony Hawk deed een paar tricks in de Marnix Bowl.



Professioneel BMX'er Daniël Wedemeijer zegt tegen NH Nieuws: "We waren bezig met opnames voor de Urban Sports Week in Amsterdam, toen Tony Hawk aan kwam lopen. Hij kwam daar toevallig even skaten. Op een gegeven moment vroeg hij of ik met mijn fiets over hem heen wilde springen."



Hawk, inmiddels 48, is al vanaf zijn 14de profskater. Hij werd in 1984 voor het eerst wereldkampioen en won eindeloos eremetaal op de X-games. Bij zijn afscheid uit de profwereld - het wereldkampioenschap in 1999 - deed hij als eerste skater ter wereld een 900-graden spin (zie video onderaan).



Daarnaast ontleent hij zijn bekendheid onder andere aan de in licentie geproduceerde Tony Hawk-games als Proskater, waarvan in 2015 de laatste editie uitkwam.