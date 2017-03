Rock-'n-rol-legende Chuck Berry overleden

Comeback

Begin jaren zestig kwam er een breekpunt in zijn carrière toen hij werd beschuldigd van souteneurspraktijken met een veertienjarig meisje en voor twee jaar achter de tralies verdween. Intussen hadden The Beatles en The Rolling Stones zijn muziek ontdekt, waardoor zijn songs bekend werden bij jongere generaties. Na een comeback midden jaren zestig leek zijn grootste roem voorbij. Maar in 1972 beleefde hij zijn grootste succes met My Ding-A-Ling.



Berry was als gitarist de grote inspiratiebron voor talrijke bands uit de jaren zestig, zoals The Rolling Stones, die maar liefst tien nummers van hem coverden en The Beatles, die twee van zijn songs op de plaat zetten. Als eerbetoon organiseerde Stonesgitarist Keith Richards in 1987 een jubileumconcert, waaraan onder anderen Eric Clapton, Robert Cray en Linda Ronstadt meewerkten.