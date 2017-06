Robert Jensen en de 'kracht' van herhaling

Robert Jensen was een tijdje niet op tv. Lips weet uit betrouwbare bron dat dit kwam doordat zijn hoofd zo groot was geworden dat het niet meer op het scherm paste. Maar nu iedereen breedbeeld-tv heeft, is hij sinds een paar weken terug op RTL 5.



En wel met Jensen USA, een serie over de VS waar sowieso alles bigger than life is. Vorig najaar had Jensen al een programma over de Amerikaanse verkiezingen waarin hij geen cliché uit de weg ging en ook nu kiest hij de gemakkelijkste weg: gesprekken met opmerkelijke celebrities die iedereen al kent van andere interviews.



Zo sprak hij vorige week met Ron Jeremy, de inmiddels grijze pornoacteur die aan zijn harige rug de bijnaam 'the hedgehog' dankt. Maar dat wist u al, want Jeremy is bijna vaker geïnterviewd dat hij in pornofilms heeft gespeeld.