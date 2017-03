Rechtse programmamakers maken er een bende van

In de oude opzet had ­iemand aan tafel opgemerkt dat bijstandsmoeders reuze geschikt zijn als draaiborstel in de autowasserette

Het aanzien van rechts Nederland vroeg om een aanpassing van die formule, en die is er nu gekomen.



In elke ­aflevering diept de opiniemaker van dienst tegenwoordig een onderwerp uit. Dat gebeurt aan de hand van kalme gesprekken die her en der in het land worden gevoerd met gewone burgers en deskundigen.



Een uitstekend uitgangspunt, maar de rechtse kijker kwam van een koude kermis thuis toen opiniemaker ­Annemarie van Gaal haar uitzending begon met een ­bezoek aan een bijstandsmoeder.



In de oude opzet had ­iemand aan tafel opgemerkt dat bijstandsmoeders reuze geschikt zijn als draaiborstel in de autowasserette, maar Van Gaal hield een warm pleidooi voor het basisinkomen.



Het werd nog veel erger. Van Gaal bezocht een op latere leeftijd ontslagen Telegraaf-journalist die openhartig ­vertelde over zijn sociale isolement. Om met andere ­mensen in contact te komen, gooide hij tijdens wandelingen in het bos stokken naar een fantasiehond, Brutus.



Verschrikkelijk, vond Van Gaal, en dat zal het hele ­Telegraaf-concern vermoedelijk met haar eens zijn.



Opiniemakers bevestigt de Wet van Lips: het rechtse ­geluid komt het best tot zijn recht in een links decor.



