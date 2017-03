Producent musical Sky failliet verklaard

Dat meldt advocatenkantoor Jens Advocaten, dat de acteurs en dansers uit de musical bijstond, dinsdag op zijn site.



Volgens Jens Advocaten heeft de producent in strijd met het ontslagstelsel gehandeld. "Vrijwel iedere deskundige arbeidsrechtspecialist meent dat de projectclausule als gehanteerd door Sky Nederland in ons land niet kan."



In die clausule stond dat medewerkers op straat kunnen worden gezet als een project stopt voordat het contract eindigt. De acteurs, onder leiding van hoofdrolspeelster Lone van Roosendaal, waren het hier niet mee eens en eisten dat zij werden doorbetaald gedurende de periode dat ze een contract hadden. In januari werden ze door de rechter in het gelijk gesteld.



Geen overige schulden

Volgens Jens Advocaten zijn de (ex-)werknemers de enige gedupeerden. "Vooralsnog lijken de terechte (loon)vorderingen van de negen (ex-)werknemers de enige vorderingen te zijn en zou geen sprake zijn van overige schulden."



Sky, de musical waar Marco Borsato en John Ewbank jaren aan werkten, werd vorig jaar mei na amper drie maanden stopgezet wegens een gebrek aan belangstelling. Voor het verhaal, over een meisje dat wordt gepest en in een droomwereld vlucht, werd muziek van Borsato gebruikt.



