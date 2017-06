Powned alsnog vervolgd om uitzending Onno Hoes

Hoes raakte zijn baan kwijt na de commotie die de uitzending veroorzaakte. Hoes had in een zogeheten Artikel 12-procedure om vervolging van Powned en de man gevraagd.



Het gerechtshof in Amsterdam vindt het verzoek van Hoes terecht en geeft het Openbaar Ministerie opdracht tot vervolging.



De burgemeester van Maastricht was destijds getrouwd met presentator en musicalman Albert Verlinde. Dat huwelijk strandde uiteindelijk.



Vorig jaar oordeelde de rechtbank in Amsterdam al dat Powned een schadevergoeding moet betalen aan Hoes en de beelden niet had mogen uitzenden.



