Portugal wint songfestival; OG3NE elfde

De 27-jarige Portugees Salvador Sobral kreeg met het aandoenlijke en authentieke liedje Amar Pelos Dois de meeste punten: 758. Zowel de vakjury als de tv-kijkers kozen hem als winnaar.



Sobral zong het liedje, geschreven door zijn zus, op een klein podium middenin het publiek. De zanger kampt met gezondheidsproblemen, maar wilde hiervoor geen medelijden zo gaf hij aan. Hij arriveerde daardoor later dan de rest van de deelnemers in Kiev.



'Meesterlijk', noemde commentator Jan Smit zijn optreden na afloop. 'Hij mag misschien een beetje gek zijn, hij weet wel precies wat hij doet.' Hij stootte er favoriet Italië mee van de troon, dat land werd uiteindelijk zesde. Na de winst stond Sobral nog een keer op het podium en zong het nummer samen met zijn zus.



Overwinning voor muziek

'We leven in een wereld van wegwerpmuziek', zei de winnaar na afloop op het Europese podium in Kiev. 'Dit kan een overwinning voor muziek zijn, muziek die echt wat betekent. Muziek is geen vuurwerk, muziek is gevoel. Je moet er mensen echt iets mee willen vertellen.'



Het is de eerste keer dat Portugal het songfestival wint. Het land eindigde nooit hoger dan de zesde plek. Vorig jaar deed Portugal niet mee, wegens geldgebrek.



Nederland kreeg 150 punten, 135 van de vakjury en vijftien van de kijkers. Vorig jaar eindigde Nederland eveneens op de elfde plek, met Douwe Bob.