Peter Pannekoek vs de antihomoflyer: 'Jezus was blijkbaar homo'

Satire kan iets pijnlijks luchtiger maken.



Cabaretier Peter Pannekoek probeerde het met zijn reactie op de antihomoflyer, die ook bij hem in de brievenbus belandde. Wat hij pijnlijk aan de flyer vindt, is niet de haatdragende boodschap, maar de gebrekkige toepassing van statistiek door de religieuze makers van het pamflet.



"Volgens de flyer is het zelfmoordpercentage onder homoseksuelen meer dan 200 procent. Daar sloeg ik steil van achterover: blijkbaar pleegt elke homo meer dan twee keer zelfmoord. Zij hebben dus iets gevonden om op te staan uit de dood."



En dat deed hem ergens aan denken.



"Jezus Christus stond ook op uit de dood. Hij had continu twaalf mannen om zich heen, je mag van zijn lichaam eten en laten we nou eerlijk zijn, welke heteroseksuele messias verandert water nou in wijn, in plaats van in bier." Wat volgens Pannekoek maar een ding kan betekenen: "Jezus was bijkbaar homoseksueel."



Voor de verspreiders van de flyer die zijn gearresteerd, weet Pannekoek ook een passende taakstraf. "Na de Gaypride mogen deze heren alle flyers opruimen en de grachten schoonmaken. Als er tenminste nog een Gaypride is, want ik kan het niet vaak genoeg benadrukken: het zelfmoordpercentage is meer dan 200 procent."