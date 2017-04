Paul de Leeuw deze zomer op late avond NPO 1

Vanaf maandag 29 mei is de presentator vier weken lang elke werkdag na Pauw of Jinek op de buis met Lekker Laat!. Dat maakte de VARA donderdag bekend.



De Leeuw vraagt zich vlak na middernacht op NPO 1 onder meer af welke vraag we niet meer willen horen. Ook is hij op zoek naar mensen die een brede schouder nodig hebben van 'de troosthost' en artiesten die een slaapmutsje komen halen.



"Dit is wel het leukste zomerbaantje dat me ooit is aangeboden," reageert De Leeuw. "Een maand vrolijk de avond uitgaan met een publiek dat zin heeft om het lekker laat te maken."



Het programma wordt opgenomen in Amsterdam, namelijk in Studio Artis.