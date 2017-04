Oud-ambassadeur Argentinië schrijft frustraties van zich af

Jarenlang verbeet 'onze man' in Buenos Aires zich over de behandeling die Jorge Zorreguieta ten deel viel in Nederland als handlanger van de Argentijnse junta en over de onderverdeling door de Nederlandse media van Argentinië in bad guys en good guys.



Vier jaar na zijn pensionering heeft Ed Craanen, ambassadeur in Argentinië ten tijde van de verloving van Willem-Alexander en Máxima, het van zich afgeschreven.



Zijn woensdag verschenen boek Ooit Hadden We Een Vaderland schetst een indringend beeld van de ook nu nog gespleten Argentijnse samenleving.



Geweldsgolf

Zonder ook maar iets af te doen aan de gruwelijkheden begaan onder de militaire dictatuur (1976-1983), die de vader van koningin Máxima diende als staatssecretaris van Landbouw, maakt hij duidelijk waarom zoveel Argentijnen de staatsgreep van generaal Videla verwelkomden.



Op dat moment dreigde het land vermalen te worden in een geweldsgolf waarin extreemlinkse guerrillabewegingen een groot aandeel hadden. Na het herstel van de democratie gingen zowel voor- als tegenstanders van de dictatuur zoveel mogelijk over tot de orde van de dag.



Beeldvorming

Geen van beide kampen deed aan zelfonderzoek, bijna niemand maakte excuses voor de terreurdaden. De militairen hielden ook hun kaken op elkaar over de vermisten, van wie de families in tergende onzekerheid bleven.



Nabestaanden droegen bij aan de beeldvorming waarbij onschuldige tieners de dood in waren gejaagd, aangemoedigd door politici die de Dwaze Moeders om politiek gewin voor hun karretje spannen.



Afstand

Toen Máxima zich in 2001 verloofde met de Nederlandse kroonprins, deed haar vader de ongeloofwaardige bewering dat hij pas ná de dictatuur vernam van de verdwijningen van tegenstanders van Videla.



Maar vrijwel niemand van de vele Argentijnse politici en zakenlieden die hand- en spandiensten verrichtten voor de junta, nam daar later afstand van.



In die zin eiste Nederland misschien het onmogelijke van Zorreguieta, toen hij als relatief kleine vis wel geacht werd rekenschap af te leggen voor zijn verleden, schrijft Craanen.



Lees verder: Oud-ambassadeur beschrijft de steun voor Zorreguieta