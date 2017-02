Oscars roepen verkeerde winnaar uit: niet La La Land maar Moonlight beste film

Casey Affleck kreeg een Oscar voor zijn hoofdrol in Manchester by the Sea. De film won eerder op de avond al een Oscar voor beste scenario. Affleck speelt in Manchester by the Sea een einzelgänger die na de dood van zijn broer opeens voor zijn neefje moet zorgen. De acteur was een van de twee favorieten voor de prijs. Hij won al een groot aantal andere prijzen voor de rol. Het was de eerste maal dat Casey Affleck was genomineerd voor een Oscar.



Presentator Jimmy Kimmel begon de uitreiking van de Oscars in de nacht van zondag op maandag met een venijnige grap over Donald Trump: 'Ik wil president Trump bedanken. Weet je nog dat de Oscars vorig jaar racistisch leken?' De kritiek op de 'witte keuzes' van de afgelopen jaren, leek de Oscar-jury ter harte te hebben genomen. De eerste Oscar van de avond ging naar Mahershala Ali voor zijn bijrol in 'Moonlight', de eerste moslim die een Oscar wint. De eveneens Afrikaans-Amerikaanse Viola Davis won de Oscar voor vrouwelijke bijrol in de film Fences.



Het drama Moonlight die voor beste bewerkte screenplay. Ali kreeg de Oscar voor beste mannelijke bijrol voor zijn vertolking van een drugsdealer in Moonlight. Het was de eerste keer dat Ali, bij het grote publiek vooral bekend van rollen in House of Cards en Luke Cage, genomineerd was voor een Oscar. De acteur was al lange tijd de favoriet voor deze prijs.