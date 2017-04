Oprichter Marten Blankesteijn verlaat Blendle

"Het is tijd voor iets nieuws", schrijft de 29-jarige Utrechter in een korte verklaring op het blog van Blendle. Blankesteijn gaf samen met Alexander Klöpping leiding aan het platform dat in Nederland sinds 2014 online is en tegenwoordig ook gebruikers heeft in Duitsland en de Verenigde Staten.



"Ik heb altijd 80 uur per week gewerkt, en dat is dan niet meer vol te houden, maar ik zie ook niet hoe ik parttime een goede baas kan zijn."



De voornaamste aanleiding voor zijn stap opzij is een aanstaand vaderschap. De beslissing is al maanden geleden genomen zegt hij. Het werk is al overgedragen aan anderen. Blankesteijn blijft als aandeelhouder in beperkte mate betrokken bij Blendle. Over zijn opvolging is nog niets bekend.



Blendle maakte donderdag ook bekend een investering te hebben ontvangen van het Amsterdamse fonds Inkef en Nikkei, het bedrijf achter de Amerikaanse krant Financial Times. Het is de tweede buitenlandse investering die Blendle bij kan schrijven sinds de lancering in de Verenigde Staten, nu ruim een jaar geleden.



The New York Times en Axel Springer staken in 2014 drie miljoen euro in het Nederlandse bedrijf. Hoeveel Inkef en Nikkei overmaken is niet bekendgemaakt.