Onze cadeautips voor de feestdagen

In het even fraaie Het Is Stil Op Straat is dan weer geen enkel mens te zien; het kostte fotograaf Hugo Lingeman zijn nachtrust, want zelfs om zes uur 's morgens staan er toeristen selfies te maken op het Museumplein.

De Amsterdammers, Maarten van der Kamp, Topnotch, €24,99

Het Is Stil Op Straat, Hugo Lingeman, €34,50



Rode schildpad

The Red Turtle is een bij vlagen adembenemend sprookje over de mens en de natuur. Over een drenkeling die aanspoelt op een onbewoond eiland en een enorme rode schildpad, met twee krabbetjes als vrolijke sidekicks.



De eerste lange animatiefilm van Nederlander Michael Dudok de Wit, een samenwerking met de fameuze Japanse Ghiblistudio, werd bekroond in Cannes, was een hit in de bioscopen en was genomineerd voor de European Film Award. De dvd van deze instant-klassieker is rijk aan extra's, zoals de documentaire Het Verlangen van Michael Dudok de Wit, waarin wordt gesproken over het maakproces.

The Red Turtle, Michael Dudok de Wit, €16,99



Amsterdam

Amsterdam is het vierde boek van de Amsterdamse fotograaf Thomas Mannekes met een stad als onderwerp. Met zijn logge 4 bij 5 inch-camera en statief trok hij door de stad. Soms maakte hij een afspraak, dan weer ging hij op goed geluk de deur uit en sprak hij op straat met voorbijgangers.