Oma Truus (91) wil weer verkering

De 91-jarige oma Truus is het zat om alleen te zijn, ze wil weer een leuke verkering. Haar eisenlijstje is niet lang. Ze wil een Amsterdammer en hij moet geen snor dragen, zo zegt ze in het programma All You Need Is Love.



Voor de gelegenheid regelde presentator Robert Ten Brink drie dates voor haar in de studio. De drie olijke heren komen allemaal uit Amsterdam. Alleen een van hen heeft het haar boven zijn mond laten staan. 'Sorry voor de snor, Truus.'