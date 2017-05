OG3NE: 'Beetje teleurgesteld maar trots'

Dat zei Daniel Dekker, hoofd van de Nederlandse AVROTROS-delegatie, zaterdagnacht direct na de finale van het Eurovisiesongfestival.



'We hadden wel iets meer verwacht van de televoters. Dat viel een beetje tegen, eerlijk is eerlijk," aldus Dekker. "De dames van OG3NE waren veruit de beste zangeressen van deze finale. Maar de verdeling van punten klopt wel. De winnaar is de terechte winnaar. De televoters hebben dus ook gekozen voor het mooiste liedje."



Hogere positie

"We zijn wel een beetje teleurgesteld," lieten de zusjes na afloop weten. "We gingen voor een hogere positie dan de elfde plek. Maar het is niet anders. We hopen dat we iets goeds hebben neergezet en zijn zelf in ieder geval heel trots."



Daniel Dekker benadrukt dat Nederland het met een tweede elfde plek op rij en met een jaar daartussen een tweede en negende positie opvallend goed doet op het Europese podium. "Dat kunnen maar weinig landen zeggen."



Lees ook: OG3NE in tranen na optreden songfestival