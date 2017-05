OG3NE als zesde aan de beurt in finale Songfestival

De drie zusjes eindigden donderdagavond tijdens de tweede halve finale zoals verwacht bij de laatste tien.



Ze vertegenwoordigen Nederland op het liedjesfestijn met het nummer Lights and Shadows, een eerbetoon aan hun ongeneeslijk zieke moeder.



Het bleef tot het einde spannend, want Nederland werd als negende land bekendgemaakt. De zangeressen waren als zesde aan de beurt. In hun zwarte glitteroutfits schitterden ze "zelfverzekerd als altijd'', zei commentator Jan Smit, die er direct na het optreden vanuit ging dat een finaleplek "in the pocket'' was.



Lisa, Amy en Shelley gaven vooraf aan dan ook weinig last te hebben van zenuwen.



Aan de tweede halve finale deden achttien landen mee.