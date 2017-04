Première Toneelgroep Amsterdam in Londen

Ivo van Hove tekent voor de regie van de coproductie met Barbican Theatre Productions Limited. De Britse acteur Jude Law speelt de rol van Gino, een zwerver die stopt bij de pleisterplaats van Joseph (Gijs Scholten van Aschat) en Hanna (Halina Reijn).



"Obsession toont de passie als ideaalbeeld van de liefde tussen twee mensen en tegelijkertijd de onmogelijkheid om het voor altijd te laten duren. Het is bijzonder spannend om voor het eerst Engelse acteurs samen te brengen met acteurs van ons ensemble in dit ruwe stuk dat de kracht heeft van een antieke tragedie", aldus Van Hove die met de toneelgroep internationaal flink aan de weg timmert.



Bioscopen

Obsession is Van Hoves vierde Visconti-avontuur. Eerder stortte hij zich onder meer op een bewerking van diens beroemde film over de gemankeerde Beierse vorst Ludwig II. Visconti baseerde Ossession weer op The Postman Always Rings Twice, de misdaadroman van James M. Cain.



In juni is de productie tijdens het Holland Festival in Amsterdam te zien en op 11 mei is Obsession ook live en integraal in tientallen Europese Pathé-bioscopen te volgen.



