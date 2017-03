NRC trekt zich terug uit Blendle

Volkomen verrast door de beslissing van NRC en @pvdmeersch. Moest via hun website vernemen dat Blendle-gebruikers NRC niet meer mogen lezen — Alexander Klöpping (@AlexanderNL) 7 maart 2017

Volgens hoofdredacteur Peter Vandermeersch vist Blendle met de Premium-service nu 'in de vijver van de abonnees'. Bekend was bij de lancering van Premium al dat zeventig procent van de €9,99 abonnementskosten per maand naar Blendle zou gaan. "Trek daar de btw van 21% van af en verdeel de rest tussen 120 titels en je begrijpt dat we via Blendle Premium onze journalistiek zo goed als gratis weg dreigen te geven," rekent Vandermeersch voor in een verklaring op de website van zijn krant.



Taart

Blendle-oprichter Alexander Klöpping is verbijsterd door het besluit van NRC, dat hij op hun site voor het eerst las. "Blendle heeft vorig jaar een kwart miljoen overgemaakt aan NRC, inclusief btw. Kennelijk vindt meneer Vandermeersch dat te weinig. Het idee van Blendle en Blendle Premium is dat we een taart hebben die steeds groter wordt, waardoor er iedereen er meer van profiteert. Toon mij mensen van onder de 35 die überhaupt betalen voor een krant. Dat gebeurt nu gewoon helemaal niet."