NRC: 'Israël belemmert vrije en kritische nieuwsgaring'

Begin 2016 werd Walters op de vingers getikt door een hoge functionaris van het Government Press Office (GPO) in Jeruzalem, een instelling die onder premier Netanyahu valt.



De correspondent werd aangesproken op een reportage die hij had geschreven over de Palestijnse stad Hebron. Walters had volgens het GPO 'geweld van Palestijnen tegen Joden gelegitimeerd'. Ook werd hem verteld dat de Israëlische ambassade al jaren bezorgd was over de manier waarop NRC bericht over Israël.



'Laten zweten'

Later in 2016 deed zich volgens NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch een nieuw conflict voor. In een verklaring op de NRC-website toont de hoofdredacteur interne memo's die hij, waarschijnlijk per abuis, ontving van GPO-medewerkers. Zij schrijven: 'We gaan ze flink laten zweten. (...) Ik maak het hem (Walters, red.) moeilijk over zijn adres in Tel Aviv, omdat ik weet dat hij naar Oost-Jeruzalem is verhuisd.' Vandermeersch noemt dat 'pesterijen'.