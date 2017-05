NPO bracht Dodenherdenking terug tot de essentie

In Amsterdam sprak Herman van der Zandt met onderzoekers over de invoering van de Jodenster, dit jaar 75 jaar geleden. Henk van Gelderen vertelde hoe hij zich in de oorlog aansloot bij het verzet in Amsterdam.



Hij weigerde een ster te dragen, op advies van zijn broer die het textielbedrijf van de familie in Enschede leidde. Na de oorlog ontdekte Henk dat het bedrijf in opdracht van de Duitsers Jodensterren had vervaardigd. Dat was de redding geweest van het personeel, maar niet van zijn broer, die in het kamp was vermoord.



