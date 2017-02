Nominaties de tv-beelden 2017 bekend

De publieke omroep BNN-VARA is veertien keer genomineerd. De VPRO dingt met twaalf nominaties mee, de NTR tien keer en RTL4 heeft negen nominaties in de wacht gesleept.



De tv-beelden 2017 worden op dinsdag 28 maart uitgereikt.



Het programma 'Geer & Goor: Zoeken een hobby' is genomineerd in de categorie amusement, samen met 'Mindf*ck' van AVROTROS en 'Zondag met Lubach' van de VPRO. Net als Gordon maakt ook Arjen Lubach dubbel kans op een tv-beeld, want zijn satirische show dingt mee naar een tv-beeld voor Beste actuele programma.



In deze categorie zijn ook de programma's '5 jaar later' van Jeroen Pauw en 'Floortje terug naar Syrië' kanshebbers.



The Roast of Gordon

In de categorie Beste grote showprogramma dingt het showprogramma 'The Roast of Gordon' van Comedy Central mee naar de tv-prijzen. De overige genomineerde shows zijn de RTL-programma's 'All You Need Is Love' en 'Dance, Dance Dance'.



Chantal Janzen, die vorig jaar jaar een tv-beeld won als beste presentator, is dit jaar opnieuw genomineerd in deze categorie. Chantal neemt het op tegen Eva Jinek en Matthijs van Nieuwkerk.



Acteur Guy Clemens maakt kans op een prijs voor zijn rol in 'De Zaak Menten'. De andere genomineerden in deze categorie Beste hoofdrol zijn Susan Radder ('One Night Stand: Horizon') en Gijs Scholten van Aschat voor zijn rol in 'Als de dijken breken'