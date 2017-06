Nieuwe eigenaar TMG wil af van GeenStijl

Voor de website die zich presenteert als 'tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend' is volgens Ysebaert geen rol meer weggelegd bij Mediahuis, zo zegt hij een interview met de Volkskrant. "Mijn persoonlijke visie is dat Mediahuis allicht niet de groep is waar GeenStijl zich verder zal ontwikkelen."



GeenStijl en het aanverwante Dumpert kwamen vorige maand in opspraak nadat de eerste een foto had geplaatst van een journaliste van de Volkskrant die had geschreven over seksisme op de site. Bij de foto werd gevraagd om 'seksistische complimentjes' te plaatsen. Verschillende bedrijven besloten niet langer te adverteren op beide sites.



"Ieder weldenkend mens moet tegen dit soort teksten zijn. We willen ons concentreren op professionele journalistiek, en daar hoort een bepaalde ethiek bij," aldus de topman in het interview. "We zijn geen moraalridders, maar er zijn grenzen."



Volgens de Mediahuisbaas is het aan het nieuwe bestuur van TMG om te beslissen wat het verder met GeenStijl gaat doen.



'Zwaarste klus ooit'

Mediahuis en het investeringsvehikel van de familie Van Puijenbroek hadden het grootste deel van TMG al in handen, maar zijn sinds donderdag officieel eigenaar na een lange overnamestrijd met John de Mols Talpa. Hij noemt het 'de zwaarste klus ooit' voor het Belgische krantenbedrijf.



Ysebaert gaat ervan uit dat TMG over twee jaar 'uit de rode cijfers is en blaakt van gezondheid'. Zijn bedrijf is in Nederland al eigenaar van dagblad De Limburger en NRC Handelsblad.