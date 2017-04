Museumkaart Match brengt kunstliefhebbers bij elkaar

Romantiek is niet het doel. 'Hoewel je natuurlijk nooit weet wat ontstaat'

Je kunt zelf instellen of iemand je naam ziet. Geïnteresseerden reageren op je oproep waarna je een e-mail ontvangt met de gegevens van de persoon die rea­geert. Daarop kun je zelf beslissen of je contact opneemt of niet.



Divers pluimage

Museumkaart Match is nu ruim een week online en er zijn al 700 aanmeldingen, vertelt Noteboom. "En vanuit allerlei leeftijdscategorieën. Dus het zijn niet alleen jongeren of ouderen."



Inderdaad staan er op de site alleen al in Amsterdam en omgeving meerdere oproepen van kunstliefhebbers van divers pluimage. Zo is Angela (55) vooral geïnteresseerd in fotografie en wil de pas verhuisde Matthias (25) uit Duitsland zijn kennissenkring in Amsterdam uitbreiden.



Voor wie direct spijkers met koppen wil slaan, biedt de site ook soelaas: een heer van 71 zoekt nog iemand om vrijdag mee te gaan naar de expositie over de Italiaanse renaissance in Rijksmuseum Twenthe in Enschede. Wie biedt?



www.museumkaart.nl/match