Mol Thomas Cammaert: niemand had mij in de gaten

Presentator Art Rooijakkers sprak zaterdagavond van misschien wel de beste Mol in de geschiedenis van het populaire spelprogramma. De Vlaamse acteur wist bij iedereen behalve cabaretière Sanne Wallis de Vries van de radar te blijven en kon op die manier zijn gang gaan om het spel in de war te brengen en de 'pot' laag te houden.



"Wat ik ook deed, niemand had mij in de gaten," zegt Cammaert. "Mijn tactiek was om de Mol te zijn, maar een kandidaat te spelen. Ik koos ervoor om te doen alsof ik een best wel zenuwachtige kandidaat was die het bijvoorbeeld best wel spannend vond met al camera's."



Op deze manier hoopte de acteur, onder andere bekend van de musical Soldaat van Oranje, een plekje in de groep te veroveren en zo het vertrouwen van iedereen te winnen. "Maar tegelijkertijd wilde ik natuurlijk wel de boel verstieren. En dat ging makkelijk, omdat de anderen mij steeds op sleutelposities zetten waardoor ik gewoon mijn gang kon gaan."



Acteren

Cammaert kreeg in opdrachten bijvoorbeeld geregeld een belangrijke rol, omdat hij werd gezien als een van de sportiefste van de groep.



Had hij eigenlijk een voorsprong met zijn ervaring als acteur? "Ik heb het zijn van de Mol wel echt gezien als een rol die ik moest acteren. Dat ik fanatiek ben en van spelletjes houd is niet gespeeld, maar bedriegen en liegen doe ik niet dagelijks."



Cammaert noemt het een opluchting dat dat nu voorbij is, maar hij zegt het ook ontzettend te gaan missen. "Het was het leukste wat ik ooit heb gedaan in mijn leven. Ik had het eigenlijk nog wel jaren willen doen."



Terechte winnaar

Hij krijgt ondertussen alle lof van zijn mede-kandidaten, die verbaasd zijn dat juist hij de Mol was. Toch kwam Wallis de Vries tegen het einde van het spel Cammaert op het spoor. "De hele spelontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat ik in het juiste vakje werd geduwd en ik niets anders kon concluderen dan dat Thomas de Mol zou zijn. Ik heb het gevoel dat ik het niet eens zelf heb gedaan," zegt de cabaretière.



Verliezend finalist Jochem van Gelder noemt Wallis de Vries de enige terechte winnares. "Ze heeft de pot bijna helemaal zelf bij elkaar gespeeld. Het zou toch wat zijn als ik met alle geluk van de wereld dat geld zou hebben gewonnen."



Van Gelder zelf stond trouwens hoog op het verdachtenlijstje van veel kandidaten en kijkers van het programma. "Ik vond het echt leuk dat mensen dachten dat ik het was. Ik heb mezelf dan ook verdacht gehouden tot vanavond en zelfs nog wat olie op het vuur gegooid met wat berichten op sociale media."