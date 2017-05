Mocro Maffia basis voor nieuwe misdaadserie RTL

Acteurs Thijs Römer en Achmed Akkabi ontwikkelen de serie, zo maakte Römer dinsdagochtend bekend. 'Eindelijk mag iedereen het weten...!,' schreef hij op Twitter.



In het boek uit 2014 beschrijven journalisten Laumans en Schrijver de nieuwe generatie gangsters in de Amsterdamse onderwereld. Of Römer en Akkabi zelf in de serie te zien zijn, is nog niet bekend.



De strijd in de Amsterdamse onderwereld woedt in ongekende hevigheid en wordt in het openbaar uitgevochten. Al sinds 2012 komen een flink aantal veelal jonge Amsterdammers om het leven bij zeer gewelddadige aanslagen. Deze tijdlijn biedt een overzicht van alle moorden.



De reeks moet volgend jaar op Videoland verschijnen.