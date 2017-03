Mediahuis belast topman met integratie TMG

Huidig bestuursvoorzitter Marc Vangeel wordt daarvoor verantwoordelijk. Dat is vrijdag intern bekendgemaakt, meldt dagblad De Limburger, dat zelf ook tot de Mediahuis-familie behoort.



Vangeel (55) "gaat de verdere groei van Mediahuis in Nederland coördineren'', aldus de krant. Daarvoor legt hij zijn andere functies binnen het bedrijf neer, ook die van directeur van Media Groep Limburg.



Mediahuis is verwikkeld in een overnamestrijd met televisiemagnaat John de Mol om het moederbedrijf van onder meer dagblad De Telegraaf. Daarbij trekt de Belgische krantenuitgever samen op met de grootste aandeelhouder van TMG, de familie van Puijenbroek.



Aandelen

Samen beschikken Mediahuis en de Van Puijenbroeks over circa 60 procent van de aandelen. Om de rest in handen te krijgen, zijn zij bereid 6 euro per aandeel te betalen. De Mol biedt een halve euro per aandeel meer, maar kan nooit aan een meerderheid komen omdat zijn tegenstrevers hun stukken niet willen verkopen.



De raad van commissarissen van TMG heeft zich mede daarom achter het lagere bod van Mediahuis geschaard. Daarbij werd de tegenstribbelende raad van bestuur buitenspel gezet. Verscheidene betrokkenen, onder wie De Mol en de geschorste bestuurders, stapten daarop naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.



Die wees hun klachten evenwel van de hand.De partijen hopen de overname nog voor de zomer te kunnen voltooien. Daarbij zijn zij wel afhankelijk van de opstelling van De Mol, die via de beurs een belang heeft opgebouwd van inmiddels bijna 27 procent. De laatste dagen heeft hij overigens geen nieuwe aankopen meer gemeld.



