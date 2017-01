Martin Simek verdient meer dan Ivo Niehes gezever en clichés

Zonde dat Niehe zo veel tijd verkwanselt aan gezever over zijn tietjes of over zijn 19 jaar jongere vriendin Iris

We zien Simek in korte broek en sandalen vervolgens vooral rondscharrelen tussen de senioren in het piep­kleine dorpje in Zuid-Italië waar hij woont.



En omdat de beelden worden ondersteund door muziek van Laura Pausini en andere Italiaanse clichés riekt de boel behoorlijk naar kitsch.



En dat terwijl Simek wel degelijk wat te vertellen heeft en dit ook nog eens zeer goed kan. Dat bewijst hij met een prachtige anekdote over zijn vriendschap met Ramses Shaffy en de uitspraak 'Als je geen pech hebt, heb je al mazzel' die hij ooit bij oud-Ajaxvoorzitter Jaap van Praag had zien hangen.



Zonde dus dat Niehe zo veel tijd verkwanselt aan gezever over zijn tietjes of over zijn 19 jaar jongere vriendin Iris. ­



Simek had met gemak 45 minuten boeiende televisie kunnen opleveren. Als Niehe hem maar had laten uitpraten.



Reageren? hanlips@parool.nl