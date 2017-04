Martin Damen, de onbekende soldaat van AT5

In zijn huiskamer in de Vogelbuurt staat de scanner nooit uit

Maar tot zover de televisiegeschiedenis. Martin Damen werkt nu. En gisteren. En vannacht. Eigenlijk altijd. In zijn huiskamer in de Vogelbuurt staat de scanner nooit uit. De hulpdiensten hebben tegenwoordig hun eigen netwerk C2000, maar via de scanner hoort hij nog wel of bus en tram een andere route rijden. En dat duidt vaak weer op een calamiteit. Waar rook is, is vuur.



Martin is de cameraman die in de serie nachtelijke autobranden die Amsterdam-Noord teistert steevast als eerste opduikt om plaatjes te schieten van het treurig smeulende hoopje blik. Hij is zelfs zo snel ter plaatse dat ook de politie weleens gedacht moet hebben: zou Martin...?



Woensdag vertelde hij over die explosie in 2010. Hij stond er al met zijn camera toen de buurt alleen nog maar een gaslucht geroken had. Toen de pui uit de portiekflat vloog, stond Martin weer eerste rang. Voor één keer was hij zijn eigen voice-over, het stotteren was weg: "Tering hé!"



Toch jammer dat AT5 woensdag op primetime Frank Awick weer een doos van Pandora aan Gay Pridebotenparades liet opentrekken. Daar hadden zwaailichten moeten flikkeren. Zoals elke avond. AT5, nog vele jaren!



