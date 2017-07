Louvre leent topstuk Maelwael uit aan Rijksmuseum

Het Rijksmuseum en het Louvre in Parijs werken nauw samen bij een tentoonstelling over de Nederlandse schilder.



Slechts een klein aantal van Maelwaels schilderijen is bewaard gebleven. Het is voor het eerst in ruim vijftig jaar dat het Louvre het stuk uitleent.



50 bruiklenen

Het paneel is vanaf 6 oktober te zien in het Rijksmuseum, waar schilderijen van Maelwael worden getoond met edelsmeedwerk, handschriften en beelden van Nederlandse en Franse kunstenaars uit diezelfde tijd.



In totaal komen dit najaar zo'n vijftig uitzonderlijke bruiklenen naar het museum in Amsterdam, onder meer van de Bibliothèque nationale de France in Parijs, het Cleveland Museum of Art, de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel en het Metropolitan Museum of Art in New York.



Jan zonder Vrees

Maelwael beschilderde wimpels, banieren en militaire uitrustingen, maakte grote religieuze schilderingen en portretten en voorzag beelden van goud en kleur.



Hij werkte bijna twintig jaar in Frankrijk voor onder anderen koningin Isabella van Beieren en was hofschilder van de Bourgondische hertog Filips de Stoute en diens zoon Jan zonder Vrees.



Maelwael introduceerde bovendien de gebroeders Van Limburg, zijn neven Herman, Johan en Paul van Limburg als miniatuurschilders in Frankrijk.



De tentoonstelling rond Johan Maelwael in het Rijksmuseum is te zien van 6 oktober tot 7 januari 2018.