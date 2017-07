Krzysztof Pastor stopt als choreograaf Nationale Ballet

Samen met Rudi van Dantzig, Hans van Manen en Toer van Schayk was Pastor huischoreograaf van het Nationale Ballet.



"Nu ik zelf ervaar en begrijp hoe het is om je eigen artistieke visie te mogen bepalen en keuzevrijheid te hebben, heb ik besloten om mijn plek als vaste choreograaf van Het Nationale Ballet op te geven en de weg vrij te maken voor een nieuwe generatie," aldus Pastor.



Zeventig balletten

Pastor (1956), die zowel directeur is van het Nationale Ballet van Polen als van het Litouws Nationale Ballet, danste van 1985 tot 1995 bij het gezelschap.



Als vaste choreograaf maakte hij onder meer avondvullende producties als Don Giovanni (2005), Nijinsky - Dancer Clown God (2010) en The Tempest (2014). Ook is hij verantwoordelijk voor Shostakovich Chamber Symphony (1992), Tao (2002), Moving Rooms (2008), Sheherazade (2009) en Bolero (2012).



Inmiddels heeft hij meer dan zeventig balletten op zijn naam staan, die hij maakte voor gezelschappen in de hele wereld. Pastor won vele prijzen.



Ted Brandsen, directeur van Het Nationale Ballet, zegt "een enorme bewondering" te hebben voor het werk van de choreograaf. "Hij is in al die jaren mede bepalend geweest voor de artistieke ontwikkeling van Het Nationale Ballet en zijn werk blijft ook op het repertoire van het gezelschap. Ondanks onze lossere relatie zal Krzysztof onderdeel blijven van de Nationale Ballet-familie."