Kristallen Film voor documentaire Heleen van Royen

Om die reden kende het Nederlands Filmfonds donderdagavond de Kristallen Film-status aan Het Doet Zo Zeer toe.



In de film portretteert Van Royen haar dementerende moeder op een liefdevolle, herkenbare, pijnlijke en vaak grappige manier. Ze laat zien hoe haar moeder op bezoek gaat bij allerlei artsen, verzorgingstehuizen en klinieken. Ook wordt er over moeilijke zaken gesproken, zoals euthanasie. "Het Doet Zo Zeer laat vooruitgang in de achteruitgang zien," oordeelde Mike Peek in Het Parool.



In Amsterdam is de film te zien in Cinecenter, Pathé City, de Filmhallen en het Ketelhuis.



