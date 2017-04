Koefnoen persifleert dierenwinkeleigenaar Dennis uit Noord

Waar je vroeger als BN'er pas écht meetelde na een rol als lijk in de serie Baantjer, kun je dat nu misschien wel zeggen na een persiflage door de makers van het programma Koefnoen.



Wat dat betreft zit Dennis van der Burg van dierenwinkel Ambulia in Noord gebakken. De berooide ondernemer verwierf landelijke roem na zijn verschijning in de voor een Emmy genomineerde documentaireserie Schuldig. Na een oproep in De Wereld Draait Door had hij er prompt ook een puike hoeveelheid nieuwe klandizie bij.



Hij hield er nog een Tinderdate aan over, verklapt Koefnoen-maker Owen Schumacher. "En platjes." Is het een geslaagde vertolking? Dat laten we graag aan u. Schumacher als Van der Burg is direct na de leader, twintig seconden na de start van de uitzending dus, te zien.



