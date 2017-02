Kamergotchi trekt interesse van buitenland

Volgens de redactie heeft Arjen Lubach interviewverzoeken gehad uit diverse landen. In buitenlandse media is ook al over de app geschreven. Daarom is het YouTube-filmpje over Kamergotchi in het Engels ondertiteld.



Lubach kan in de komende dagen zijn verhaal doen bij de BBC, de Japanse en Russische televisie, meldt de redactie van zijn programma. Dat ook de fractieleiders positief gereageerd hebben op Kamergotchi stemt de redactie tot tevredenheid: "We zijn benieuwd of er lijsttrekkers zijn die zichzelf aan het verzorgen zijn."



Omdat de gegevens die appstores verstrekken een dag achter lopen, is het moeilijk te zeggen hoe vaak Kamergotchi is gedownload. Wel kan de redactie zeggen dat er zo'n 320.000 lijsttrekkers in leven zijn.



