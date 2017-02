Juryvoorzitter World Press Photo niet blij met winnaar

Het gaat om de foto van de 22-jarige Turk Mevlüt Altintas die vorig jaar december de Russische Ambassadeur Andrej Karlov neerschoot op de opening van een fototentoonstelling in Ankara. De maker van de foto is de Turkse fotograaf Burhan Özbilici



Franklin - een van de negentien juryleden - stemde tegen de verkiezing van de foto. Nu de foto toch als winnaar uit de bus is gekomen, schreef hij maandag in The Guardian een opiniestuk waarin hij zich kritisch uitspreekt tegen de keuze van zijn mede-juryleden. 'Ik stemde tegen, sorry Burhan. Ik wilde niet dat dit de foto van het jaar werd, maar ik heb de discussie nipt verloren.'



Verwerpelijk

Op de foto zie je het levenloze lijf van de Russische ambassadeur. Op de voorgrond de aanslagpleger met het moordwapen in zijn hand, zijn andere hand omhoog gericht en zijn mond open. Hij schreeuwt zijn laatste woorden - vlak na het maken van de foto werd de schutter zelf doodgeschoten.



'Het is een foto van een moord, de moordenaar en het slachtoffer, beiden in dezelfde foto te zien, en is moreel net zo verwerpelijk om te publiceren als een onthoofding door een terrorist,' aldus het het jurylid.