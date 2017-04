John de Mol geeft strijd om TMG niet op

De geboden prijs blijft 6,50 euro per aandeel.



De Mol wil zijn radio- en productiebedrijf graag uitbouwen tot een veel breder mediaconcern, met ook dagbladen en televisiezenders.



Eerder deze week werd bekend dat Talpa volledig eigenaar wordt van SBS Broadcasting. Daarmee is die droom een grote stap dichterbij gekomen, stelt het bedrijf.



Lager bod

TMG heeft al ingestemd met een ander overnamebod, van het Vlaamse krantenbedrijf Mediahuis en zijn huidige grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek.



Hoewel hun bod 50 cent per aandeel lager is dan dat van Talpa, beschikken die partijen al over een kleine 60 procent van de aandelen. De Mol bezit bijna 29 procent.



Via een gang naar de rechter heeft De Mol geprobeerd alsnog een plek aan de onderhandelingstafel af te dwingen.



Alternatief

De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam oordeelde evenwel vorige maand dat de raad van commissarissen van TMG in zijn recht stond toen de raad besloot in zee te gaan met Mediahuis en Talpa de deur wees.



De Mol blijft er desondanks bij dat zijn bod een reëel en aantrekkelijk alternatief is voor dat van Mediahuis. Niet alleen voor de aandeelhouders maar ook voor werknemers van TMG, dat naast dagblad De Telegraaf een groot aantal regionale kranten bezit. Talpa wil TMG kopen om te groeien, niet alleen om kosten te besparen, stelt hij.



